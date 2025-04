LPI-EF: Garagen beschmiert

Erfurt (ots) - Zu einem Brand in einer Gartenanlage in der Erfurter Brühler-Vorstadt wurde die Feuerwehr und die Polizei am Samstagnachmittag, den 05.04.2025 gegen 16:45 Uhr, gerufen. Vor Ort wurde in einem Garten ein brennender Schuppen vorgefunden. In diesem sollten sich laut dem Inhaber, welcher durch Gartenfreunde ebenfalls bereits informiert wurde, auch Propangas und mehrere benzinbetriebene Geräte befinden. Dank ...

mehr