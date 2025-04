Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nachglühende Asche auf Kompost erzeugt Brand

Erfurt (ots)

Zu einem Brand in einer Gartenanlage in der Erfurter Brühler-Vorstadt wurde die Feuerwehr und die Polizei am Samstagnachmittag, den 05.04.2025 gegen 16:45 Uhr, gerufen.

Vor Ort wurde in einem Garten ein brennender Schuppen vorgefunden. In diesem sollten sich laut dem Inhaber, welcher durch Gartenfreunde ebenfalls bereits informiert wurde, auch Propangas und mehrere benzinbetriebene Geräte befinden.

Dank des schnellen Eintreffens der Feuerwehr, konnte den Brand relativ zügig eingedämmt und gelöscht werden, so dass lediglich eine geringer Schaden entstand. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 2.000,- Euro geschätzt. Eine Gasflasche konnte durch die Feuerwehr geborgen und in einem, im Garten befindlichen, Pool herunter gekühlt werden. Die Flasche setzte dabei glücklicherweise nicht um.

Wie sich im Anschluss herausstellte, hatte der Garteninhaber Asche eines Holzkohlegrills, der am Vorabend benutzt wurde, auf einem Komposthaufen entsorgt. Die Asche war jedoch noch nicht ausreichend abgekühlt. Der Haufen fing Feuer und der sich daran anschließende Gartenschuppen ebenfalls.

Gegen den Verursacher wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.(MK)

