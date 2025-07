Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudefassade beschmiert - Container aufgehebelt - Pedelecs gestohlen - Einbruch in Café - Sachbeschädigung - Einbruch in Autohaus - Farbschmiererei -

Fulda (ots)

Gebäudefassade beschmiert

Eiterfeld. In der Nacht zu Samstag (19.07.), zwischen 1 Uhr und 7 Uhr, wurde die Fassade einer Rettungswache in der Großentafter Straße im Ortsteil Leibolz mit Hundekot beschmiert. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/95680 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Container aufgehebelt

Fulda. Zwischen Freitagnachmittag (18.07.) und Samstagmorgen (19.07.) hebelten Unbekannte in der Kreuzbergstraße die Zugangstür eines Containers auf, der als Lagerraum genutzt wird. Die Täter durchsuchten den Innenraum, stahlen Bargeld und hinterließen rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelecs gestohlen

Fulda. Aus einer offen stehenden Garage in der Petersberger Straße, Höhe Eigilstraße, stahlen Unbekannte am Samstag (19.07.), zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, ein weißes Pedelec des Herstellers Rockrider im Wert von rund 800 Euro.

Hünfeld. Am Sonntagnachmittag (20.07.), zwischen 13.40 Uhr und 17 Uhr, brachen Unbekannte in der Großenbacher Straße eine Gartenlaube auf und stahlen ein blaues Pedelec des Herstellers Raymon im Wert von rund 3.300 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Café

Hünfeld. In der Nacht zu Samstag (19.07.) brachen Unbekannte in der Töpferstraße in ein Café ein. Die Täter durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Diebesgut und stahlen Bargeld. Es entstand rund 500 Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Hünfeld. In der Mackenzeller Straße warfen Unbekannte am Sonntagmittag (20.07.), gegen 11.35 Uhr, mehrere Blinklichter einer Straßenabsperrung gegen eine Hausfassade, wodurch der entsprechende Putz beschädigt wurde. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Autohaus

Hünfeld. In der Straße "Zum Wolfsgraben" betrat ein Unbekannter in der Nacht zu Sonntag (20.07.), gegen 23.50 Uhr, das Gelände eines Autohauses und hatte augenscheinlich eine Eisenstange bei sich. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und informierte die Polizei. Als diese kurze Zeit später am Autohaus eintraf, war die Personen nicht mehr vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Beamten fanden im Rahmen der Fahndung in unmittelbarer Nähe vermeintliches Einbruchswerkzeug auf. Der Zeuge beschreibt den Unbekannten als männlich, dunkel gekleidet, mit Sturmhaube über den Kopf. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmiererei

Hofbieber. In der Straße "Am Jugendheim" im Ortsteil Wiesen beschmierten Unbekannte am Sonntag (20.07.) die Mauer im Bereich eines Spielplatzes mit einem Hakenkreuz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell