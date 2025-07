Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Zufrieden mit Verkehrsteilnehmern zeigte sich die Polizeiinspektion Schifferstadt am vergangenen Sonntag. Im Rahmen einer Kontrollstelle am späten Sonntagabend in der Speyerer Straße wurden bei Verkehrskontrollen lediglich geringfügige Mängel an Fahrzeugen festgestellt. Aus diesem Grund wurden insgesamt drei Mängelberichte ausgestellt.

