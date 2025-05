Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Folgenschwerer Vorfahrtfehler

Erfurt (ots)

Ein folgenschwerer Vorfahrtfehler führte gestern Vormittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden. Gegen 09:30 Uhr fuhr ein 60-jähriger BMW-Fahrer auf der Straße Am Herrenberg in Richtung Urbicher Kreuz. Aufgrund eines Ampelausfalls an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/Am Herrenberg/Wilhelm-Wolff-Straße griff die Vorfahrtsregel durch Verkehrszeichen 306 (Vorfahrtstraße). Dies übersah eine 26-jährige VW-Fahrerin, die von der Konrad-Adenauer-Straße über die Straße Am Herrenberg weiter auf die Wilhelm-Wolff-Straße fahren wollte. Im Kreuzungsbereich stieß die 26-Jährige mit dem 60-Jährigen zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 30.000 Euro geschätzt. Ermittlungen zur fahrlässigen Körperverletzung wurden eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell