Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddiebstahl aus Keller

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Salinenstraße in Erfurt. Im Kellerbereich brachen sie eine verschlossene Kellerbox auf. Daraus entwendeten sie ein Fahrrad der Marke Cube im Wert von etwa 600 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Diebstahl wurde am Morgen durch den Besitzer entdeckt, der eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls erstattete. (SE)

