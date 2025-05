LPI-EF: Berauschter Transporter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet von Kölleda einen Wohnwagen. Dieser war auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt und mit einem Verkaufshinweis versehen gewesen. Die Täter brachen das angebrachte Sicherheitsschloss an der Anhängerkupplung auf und entfernten sich mit dem Wohnwagen im Wert von etwa 5.500 Euro in unbekannte Richtung. Der Diebstahl wurde am Dienstagnachmittag festgestellt und bei der ...

