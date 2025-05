Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit intimen Bildern erpresst

Erfurt (ots)

Ein 20-jähriger Erfurter erstattete am Dienstagnachmittag Anzeige bei der Polizei wegen Erpressung. Er hatte zuvor über eine Social-Media-Plattform Kontakt zu einer unbekannten Frau aufgenommen. Im weiteren Verlauf tauschten beide über einen Messenger-Dienst Nachrichten und Bilder aus. Nachdem der Mann auf Wunsch der Unbekannten auch intime Aufnahmen von sich geschickt hatte, forderte die Unbekannte mehrere hundert Euro. Andernfalls würde sie die Bilder an seine Kontakte weiterleiten. Eine Zahlung seitens des Geschädigte erfolgte nicht. In einem ähnlichen Fall erstattete ein 21-Jähriger Anzeige. Auch er hatte über eine Plattform eine unbekannte Person kennengelernt. Nach dem Austausch von Nachrichten wurden auch hier freizügige Bilder gefordert. Anschließend kam es zur Forderung nach mehreren hundert Euro. Der 21-Jährige überwies einen Betrag von 150 Euro an die unbekannte Person. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Erpressung.

Weitere Informationen rund um das Thema "Sextortion" und wie Sie sich davor schützen können erhalten sie auf der Homepage des Bundeskriminalamtes unter https://www.polizei.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Warnhinweise/221021_Sextortion.html. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell