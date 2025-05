Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrugsmasche mit Wohnungsanzeige

Erfurt (ots)

Auf der Suche nach einer Wohnung fiel eine 19-Jährige Erfurterin vergangene Woche auf eine Betrugsmasche herein. Die junge Frau war im Internet auf eine Wohnungsanzeige gestoßen und nahm daraufhin Kontakt zur vermeintlichen Vermieterin auf. Diese gab an, sich derzeit im Ausland zu befinden, bot jedoch an, den Wohnungsschlüssel gegen eine Kautionszahlung zuzusenden, um eine Besichtigung zu ermöglichen. Die 19-Jährige überwies daraufhin 1.600 Euro an die unbekannte Betrügerin. Auf den Schlüssel wartete sie jedoch vergeblich und erstattete schließlich am Dienstagvormittag Anzeige wegen Betrugs. (SE)

