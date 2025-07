POL-PDLU: Trunkenheitsfahrten

Bobenheim-Roxheim (ots) - In der Zeit von 18.07.2025, gegen 21:30 Uhr, und 19.07.2025, gegen 06:00 Uhr, stiegen bisher unbekannte Täter über den Zaun einer Reitanlage in Bobenheim- Roxheim in Richtung Kleinniedesheim und brachen in zwei Schuppen ein. Sie stahlen Gartengeräte und Reitsättel. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereiche der Reitanlage in Bobenheim-Roxheim gesehen? Zeugen ...

