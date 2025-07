Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vermisste mit Hunden und Hubschrauber gesucht

In der Nacht auf Dienstag war die Polizei in Göppingen im Einsatz um eine Seniorin zu finden.

Gegen 23 Uhr kehrte eine 82-Jährige nicht wie gewohnt in eine betreuende Einrichtung in der Göppinger Innenstadt zurück. Aufgrund der medizinischen Vorgeschichte der Frau, lag die Befürchtung nahe, dass sie sich orientierungslos und in einer hilflosen Lage befinden könnte. Deshalb setzte die Polizei Göppingen auch Mantrailer-Hunde und einen Hubschrauber bei der Suche nach der Vermissten ein. Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, teilte eine Angehörige mit, dass die Seniorin wohl auch noch einen Schlüssel für ihre ehemalige Wohnung in der Göppinger Innenstadt besitzt. Dort konnte die 82-Jährige wohlauf durch die Einsatzkräfte angetroffen werden.

