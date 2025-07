Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montag flüchtete ein 46-jähriger Skoda-Fahrer nach einem Spiegelstreifer bei Blaubeuren von der Unfallstelle.

Um 6.30 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Audi auf der Beininger Steige in Richtung Beiningen unterwegs. Dort kam ihm ein Skoda-Fahrer entgegen. In einer Kurve streiften sich die Autos mit den Außenspiegeln. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Skoda-Fahrer in Richtung Seißen davon. Der Audi-Fahrer wendete und fuhr dem Skoda-Fahrer bis Seißen hinterher. Dort hielt er in einem Industriegebiet. Die Polizei Blaubeuren nahm den Unfall auf. Gegen den 46-Jährigen Skoda-Fahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Warum er nach dem Unfall flüchtete, ist nicht bekannt. An den Autos entstand rund 200 Euro Sachschaden.

