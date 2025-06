Feuerwehr München

FW-M: Feuer auf Balkon fordert eine Verletzte (Bogenhausen)

München (ots)

Donnerstag, 12. Juni 2025; 4.32 Uhr

Richard-Stauss-Straße

Am frühen Donnerstagmorgen ist die Feuerwehr München in den Osten der Stadt zu einem gemeldeten Wohnungsbrand ausgerückt. Bei dem Feuer wurde eine Frau verletzt.

Gegen 4.30 Uhr wurde der Leitstelle in mehreren Notrufen ein Feuer in dem mehrstöckigen Wohngebäude gemeldet und daraufhin ein Löschzug und der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Aufgrund weiter eingehender Notrufe, in denen sichtbarer Feuerschein geschildert wurde und dass bereits Rauch in den Treppenraum drängen würde, wurde die Alarmstufe noch während der Anfahrt erhöht und weitere Kräfte hinzugezogen. Kurz nach dem Eintreffen war klar, dass es nicht in einer Wohnung, sondern auf einem Balkon im Dachgeschoss brannte. Das Feuer drohte aber bereits auf die Wohnung überzugreifen. Eine Person aus der betroffenen Wohnung wurde noch vermisst, die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Sofort wurden mehrere Atemschutztrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung über das Treppenhaus in die Wohnung und über die Drehleiter auf den Balkon geschickt. Nach wenigen Minuten konnte die 54-jährige Bewohnerin der Wohnung aus der Wohnung gerettet werden. Sie unternahm zuvor noch eigene Löschversuche und zog sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu. Nach rund 30 Minuten konnte dank des massiven Kräfteansatzes und zwei eingesetzten Rohren "Feuer aus" gemeldet werden. Zeitgleich wurde bereits damit begonnen, das restliche Haus nach weiteren Personen zu durchsuchen, ggf. giftige Rauchgase in anderen Wohneinheiten zu messen und das Gebäude zu lüften. Nachdem nach beendeter Kontrolle eine weitere Gefahr ausgeschlossen werden konnte, wurden die Wohnungen gegen 6.00 Uhr morgens wieder zur Nutzung freigegeben und der Einsatz für circa 60 Kräfte der Feuerwehr und knapp 20 des Rettungsdienstes beendet. Bis dahin wurden 15 Personen in einem Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr betreut.

Die 54-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in Begleitung eines Notarztes in eine Münchner Klinik gebracht. Zu ihrem derzeitigen Zustand ist der Feuerwehr nichts bekannt. Lebensgefahr bestand aber nicht.

Zur Brandursache und Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Feuerwehr München keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

(pes)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell