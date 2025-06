FW-M: Hecke in Brand gesetzt (Studentenstadt)

München (ots) - Dienstag, 10. Juni 2025, 15.24 Uhr Krähenweg Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Unfall auf einer Reitanlage gekommen. Ein junges Mädchen wurde schwer verletzt. Gegen 15.20 Uhr wurden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zu einer verletzten Person auf einen Pferdehof in Lochhausen alarmiert. An der Einsatzstelle befand sich ein 11-jähriges Mädchen, dem ein Zinken einer Heugabel im Unterschenkel ...

mehr