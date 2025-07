Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Radfahrer contra Auto

Am Montag trug ein 75-Jähriger nach einem Zusammenstoß in Laupheim Verletzungen davon.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte kurz vor 14 Uhr in der Lindenstraße. Ein 50-Jähriger war dort mit seinem VW Golf in Richtung Hasenstraße unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand hatten wegen einer Veranstaltung zahlreiche Autos geparkt. Deshalb war es an dieser Stelle zu Verengungen gekommen. Das erkannte der VW-Fahrer und ließ zunächst einen entgegen kommenden Pkw passieren. Dem folgte wohl mit einem Abstand ein Radler. Der hatte Vorrang. Dessen Entfernung hatte der Autofahrer wohl falsch eingeschätzt. Der 50-Jährige fuhr an den geparkten Autos vorbei und streifte dabei mit dem linken Außenspiegel den entgegen kommenden Radfahrer. Der kam zu Fall und landete samt Fahrrad auf der Straße. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen kümmerte sich um den Leichtverletzten. Der konnte nach der Unfallaufnahme Hause. Später begab sich der Senior in ein Krankenhaus, da die Schmerzen wohl doch schlimmer waren. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Mountainbike auf rund 200 Euro. An dem Auto ist minimaler Schaden entstanden. Auf den Autofahrer kommt eine Anzeige zu.

