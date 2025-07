Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Müder Autofahrer überfährt eine Fahrbahninsel

Birkenheide (ots)

Am 19.07.2025, gegen 05:25 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der L527 in Birkenheide. Ein 44-Jähriger befuhr mit seinem Auto der Marke Ford die Mannheimer Straße in Birkenheide. Vor einer Fahrbahninsel fiel der 44-Jährige in einen Sekundenschlaf und überfuhr eine Fahrbahninsel. Verletzt hat sich der Fahrer infolge des Unfalls nicht.

Mach mal Pause - Ausgeschlafen ans Ziel! Wer müde ist, macht Fahrfehler. Das belegen viele Verkehrsunfälle, die durch Übermüdung verursacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell