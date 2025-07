Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeilicher Einsatz mit alkoholisiertem Jugendlichen

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstagabend, dem 19.07.2025, gegen 21:30 Uhr kam es in der Otto-Decker-Straße in Idar-Oberstein zu einem polizeilichen Einsatz. Grund dafür war ein 17-jähriger Jugendlicher, der sich aufgrund seines Alkoholkonsums in einem psychischen Ausnahmezustandes befand. Der Verantwortliche verletzte sich selbst mit einer Glasscherbe und drohte, sich selbst weitere Verletzungen zuzufügen. Bereits vor Ort befindliche Jugendliche, die diese gefährliche Situation erkannten, konnten den Verantwortlichen vor Eintreffen der Polizei und Rettungsdienst auf den Boden bringen und dort festhalten. Der Verantwortliche wurde durch die Polizei fixiert und durch den Rettungsdienst und Notarzt in hiesige Kinder- und Jugendpsychiatrie verbracht. Es wurde niemand bei dem Einsatz verletzt.

