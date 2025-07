Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hundebiss auf dem Maler-Wild-Platz

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, den 19.07.2025, gegen 18:30 Uhr wurde in der Nähe des Maler-Wild-Platzes in Idar-Oberstein ein 6-jähriges Mädchen von einem Hund in den rechten Unterarm gebissen. Das Mädchen erlitt dabei eine Bisswunde und musste ärztlich behandelt werden. Der derzeit unbekannte Hundehalter verließ anschließend mit seinem Hund (überwiegend schwarzes Fell mit weißem Bauch und mittelgroß) die Örtlichkeit in Richtung Marktplatz/Bismarckstraße in Idar-Oberstein. Er konnte im Anschluss nicht mehr durch die Polizei angetroffen werden.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

