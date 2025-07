Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Trier (ots)

Am 18.07.2025 kam es gegen 22:20 Uhr in der Südallee in Trier zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Verteilerkreis Ost; das Zweirad fuhr hierbei mit deutlichem Abstand voraus. Wenige Meter hinter der Lichtzeichenanlage, Höhe der Einmündung Weberbach, kollidierte der PKW mit dem Heck des vorausfahrenden Kleinkraftrads. Infolge des Zusammenstoßes erlitt der Fahrer des Zweirads schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Aufklärung des Unfallhergangs ist Gegenstand der derzeitigen, polizeilichen Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Trier hat diesbezüglich ein Sachverständigengutachten angeordnet. Durch die Maßnahmen von Rettungsdienst, Berufsfeuerwehr und Polizei kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Südallee.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der 0651 / 983-44150 bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.

