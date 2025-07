POL-PDTR: Zusammenstoß zwischen Traktor und PKW auf der K147

Baumholder (ots) - Am Donnerstag, den 17.07.2025, kam es in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr in der Mambächeler Straße in Baumholder zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. ...

