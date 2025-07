POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Trier (ots) - Am 18.07.2025 kam es gegen 22:20 Uhr in der Südallee in Trier zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Verteilerkreis Ost; das Zweirad fuhr hierbei mit deutlichem Abstand voraus. Wenige Meter hinter der Lichtzeichenanlage, Höhe der Einmündung Weberbach, kollidierte der PKW mit dem Heck des vorausfahrenden Kleinkraftrads. Infolge des ...

