Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer mit über 3,4 Promille verunfallt (06.07.2025)

Singen (ots)

Am Sonntagabend ist ein Rollerfahrer auf dem "Posthalterswäldle" in erheblich betrunkenem Zustand verunfallt. Gegen 22.30 Uhr war der 38-Jährige mit einem Piaggio Roller in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs. Auf Höhe der Beethovenschule überfuhr er - vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung - die dortige Verkehrsinsel, kam infolge dessen zu Fall und rutschte über die Straße, wo er verletzt liegen blieb. Der Roller schlitterte ebenfalls über den Asphalt, prallte gegen ein geparktes Auto und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten erheblicher Alkoholgeruch ausgehend von dem Gestürzten entgegen. Ein Test mit einem Ergebnis von über 3,4 Promille bestätigte den Verdacht. Neben der Versorgung seiner Verletzungen musste der 38-Jährige im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Damit nicht genug, stellte sich zudem heraus, dass der Roller des Mannes keinen Versicherungsschutz mehr besaß.

