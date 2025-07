Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Randalierer im alten Krankenhaus (05.07.2025)

Radolfzell (ots)

Am Samstagabend sind Feuerwehr und Polizei nach Meldung eines Brandalarms in die Hausherrenstraße ausgerückt. Am alten Krankenhaus stellten die Einsatzkräfte eine offenstehende Tür, einen eingeschlagenen Feuermelder und einen im Treppenhaus versprühten Feuerlöscher fest. Bei der Überprüfung des Gebäudes fanden die Beamten anschließend neben einer eingeschlagenen Terrassentür weitere "Spuren" von Vandalismus vor. Personen trafen sie jedoch keine mehr an.

Die Höhe des durch die unbekannten Randalierer verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

