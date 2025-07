Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte Männer belästigen 17-Jährige (06.07.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte eine Jugendliche auf der Radbrücke zum Herose-Park belästigt. Gegen 03.30 Uhr ging die 17-Jährige in Begleitung eines Bekannten vom Paradies kommend über die Fahrradbrücke in Richtung Herose-Park. Dabei sprachen sie zwei fremde Männer an und fragten mehrfach nach einer Umarmung, wobei sie die junge Frau an der Hüfte anfassten. Einer der beiden bot ihr zudem an, sein Geschlechtsteil zu zeigen. Nachdem die 17-Jährige die Annäherungsversuche ablehnte, entfernten sich die unbekannten Männer.

Zu ihnen liegt folgende Beschreibung vor: etwa 180-190 Zentimeter groß, jung, lockige Haare, Ziegenbart. Einer war mit einem T-Shirt mit Löwenaufdruck (Kenzo), der andere mit einer schwarzen Weste bekleidet.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell