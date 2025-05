Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Belästigung von Jugendlichen und Schlägerei: Betrunkener 30-Jähriger landet im Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein erheblich unter Alkoholeinfluss stehender Mann hat am gestrigen Montagabend am Kasseler Friedrichsplatz für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 30-Jährige hatte gegen 21:50 Uhr zwei auf einer Mauer sitzende 17-jährige Mädchen aus dem Landkreis Kassel bedrängt und verbal belästigt, worauf drei flüchtige Bekannte der beiden Jugendlichen aufmerksam geworden waren und helfend einschritten. Daraufhin entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf sich der 30-Jährige mit den drei jungen Männern schlug. Die Schlägerei rief schließlich den Rettungsdienst, einen Notarzt und die Polizei auf den Plan. Da der in Kassel wohnende 30-Jährige insbesondere aufgrund seiner Alkoholisierung einen behandlungsbedürftigen Eindruck machte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht, während die Streife des Innenstadtreviers drei Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung aufnahm. Doch damit noch nicht genug: Nur wenige Minuten später wurden die Polizisten in das Krankenhaus gerufen, da der 30-Jährige jede Behandlung ablehnte und sich äußerst aggressiv zeigte. Ein Atemalkoholtest war bei dem laut schreienden Mann nicht möglich. Da er kaum laufen und sich nicht mehr orientieren konnte, brachten ihn die Beamten für den Rest der Nacht zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

