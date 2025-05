Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Steine von Waldauer Brücke auf Lkw geworfen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Am gestrigen Montagabend wurde die Polizei gegen 18:55 Uhr wegen Steinwürfen von einer Brücke nach Kassel-Waldau gerufen. Ein Lkw-Fahrer aus Bad Arolsen schilderte den aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal, dass er auf der ehemaligen B 83 von Kassel kommend in Richtung A 49 unterwegs war, als er in Höhe der Brücke Fuldaaue einen lauten Schlag vernommen und danach zwei Personen auf der Brücke gesehen hatte. Im nächsten Moment bemerkte der 74-Jährige, der glücklicherweise unverletzt blieb, einen Einschlag an seiner Windschutzscheibe, woraufhin er anhielt und die Polizei alarmierte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnten zwei Jugendliche, die nach dem Vorfall im Bereich des Tatorts gesehen wurden und mit E-Scootern weggefahren waren, kontrolliert werden. Darüber hinaus fanden die Polizisten auf dem Geländer der betreffenden Brücke mehrere Steine, die dort offenbar zurechtgelegt worden waren. Ob die Jugendlichen, ein 15- und ein 16-Jähriger aus Kassel, für die Steinwürfe und den Schaden an dem Lkw in Höhe von rund 500 Euro verantwortlich sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Beide wurden von den Streifen an ihre Wohnanschriften gebracht und dort an Erziehungsberechtigte übergeben.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell