POL-KS: Signalkabel am Bahnhof Immenhausen in Brand gesetzt: Zeugen gesucht

Immenhausen (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagabend wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand am Bahnhof in Immenhausen gerufen. Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte dort ein Kabelschacht mit mehreren Signalkabeln, der ca. 3 Meter entfernt vom Bahnsteig auf einem Erdwall verläuft, auf mehreren Metern Länge gebrannt. Durch das Feuer entstand ein Schaden an der Signalanlage, der sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro beläuft. Nach Meldung des Brandes musste ein Zug in einem vorgelagerten Bahnhof anhalten und evakuiert werden, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist die Strecke durch den entstandenen Schaden nicht befahrbar. Nach den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen spricht alles dafür, dass der Kabelschacht vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Das Feuer dürfte gg. 18:20 Uhr gelegt worden sein, denn zu dieser Zeit wurde der Ausfall der Signalanlage angezeigt.

Da ein politisches Motiv bei den bislang unbekannten Tätern nicht auszuschließen ist, werden die weiteren Ermittlungen wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die am gestrigen Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bahnhofs gesehen haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

