Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bebra (ots)

Ein vorm Anwesen Im Göttinger Bogen 62 parkender Pkw einer 24-jährigen Frau aus Bebra wurde in der Zeit von 22.10.2024, 18.00 Uhr bis 24.10.2024, 18.00 Uhr beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen diesen Pkw, verursachte Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder online unter www.polizei.hessen.de.

Eine 84-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra befuhr am 25.10.2024 gegen 14.00 Uhr die B 27 Abfahrt Bebra-Mitte, um nach links auf die B 83 abzubiegen und dann weiter in Richtung Lispenhausen zu fahren. Hierbei stieß die Frau jedoch mit einem 32-jährige Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld zusammen, der aus Richtung Heidaustraße kam und geradeaus über die B 83 auf die B 27 Auffahrt Bebra-Mitte fuhr und somit bevorrechtigt war. Beide Fahrzeugführer und der 34-jährige männliche Mitfahrer des Mannes aus Bad Hersfeld wurden leicht verletzt. Der Sachschaden am Pkw der Frau beläuft sich auf 4500,- Euro, der Schaden am anderen Pkw auf 10000,- Euro.

