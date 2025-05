Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher entwenden Tablets aus Grundschule: Zeugen in Liebenau gesucht

Kassel (ots)

Liebenau (Landkreis Kassel):

In Liebenau sind Unbekannte am Wochenende in eine Grundschule eingebrochen und haben mehrere Tablets entwendet. Der Großteil der Beute konnte jedoch später auf dem Schulgelände aufgefunden werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern.

Zwischen Freitagnachmittag und dem gestrigen Montagmorgen betraten die Einbrecher das Schulgelände in der Straße "Am Anhaltsberg". Indem sie ein Toilettenfenster auf der Gebäuderückseite einschlugen, gelangten die Täter in das Gebäudeinnere, wo sie anschließend die Klassen- und Büroräume nach Wertvollem durchsuchten. Mit zehn Apple iPads verließen die Unbekannten schließlich die Schule durch das Fenster eines Klassenraumes. Als sie dann in unbekannte Richtung vom Tatort flüchteten, nahmen die Täter jedoch nur drei der Tablets mit. Die restlichen sieben Geräte wurden aus unbekannten Gründen zurückgelassen. Diese konnten am Montagmorgen durch einen Hausmeister auf dem Schulgelände entdeckt und an die hinzugerufene Streife der Polizeistation Hofgeismar übergeben werden.

Die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt. Zeugen, die während des Wochenendes verdächtige Personen oder Fahrzeug im Bereich der Grundschule in Liebenau gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9102820 zu melden.

