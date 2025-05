Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Reifenplatzer an Lkw-Anhänger auf A44: 18 Fahrzeuge beschädigt

Kassel (ots)

Volkmarsen /Autobahn 44

Ein geplatzter Reifen hat am gestrigen Montagabend auf der Autobahn 44 bei Volkmarsen zu einem Verkehrsunfall mit 18 beteiligten Fahrzeugen und einem Sachschaden in von rund 40.000 Euro geführt. Der Fahrer eines Sattelzuges aus Polen war gegen 22:25 Uhr auf der Autobahn in Richtung Dortmund unterwegs, als zwischen den Anschlussstellen Breuna und Warburg plötzlich ein Reifen auf der linken Seite des Anhängers platzte, wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Baunatal berichten. Durch die umherfliegenden Reifenteile wurden nicht nur ein weiterer Reifen und der Sattelauflieger selbst beschädigt, sondern auch ein Staukasten des Anhängers, in welchem sich Spanngurte und Werkzeuge befanden. Diese verteilten sich daraufhin, ebenso wie die Teile der zerstörten Reifen, auf der gesamten Fahrbahn. Insgesamt 15 Autos, ein Transporter und ein Lkw konnten in der Dunkelheit nicht mehr ausweichen und fuhren gegen und über die Gegenstände. Da einige der Fahrzeuge, inklusive dem Lkw mit dem geplatzten Reifen, nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, kam es bis etwa 01:15 Uhr zu Beeinträchtigungen für den Verkehr in Richtung Dortmund.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell