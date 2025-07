Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, B33) Falschfahrerin auf der B33 auf Höhe des Flughafens (06.07.2025)

Konstanz, B33 (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer sind am Sonntagmittag durch eine Falschfahrerin auf der Bundesstraße 33 kurz vor Konstanz gefährdet worden. Gegen 13.30 Uhr bog eine 78-Jährige mit einem VW Up von der Westtangente kommend an der Einmündung zur B33 zunächst nach rechts in Richtung Reichenau ab. Kurz darauf hielt sie an, wendete und fuhr auf der falschen Richtungsfahrbahn nach Konstanz. An der Kreuzung Reichenaustraße/Riedstraße/Fritz-Arnold-Straße querte die Frau die Straße und parkte schließlich am Wertstoffhof in der Fritz-Arnold-Straße. Bis dahin gefährdete die Seniorin mindestens drei andere Autofahrer. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Führerschein der 78-Jährigen, die nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erwartet.

Weitere Verkehrsteilnehmer, die am Sonntagmittag, gegen 13.30 Uhr, zwischen dem Ortseingang Konstanz und der Einmündung B33/Westtangente durch die Falschfahrerin gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell