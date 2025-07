Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Lkr. RW) Kollision zwischen Radfahrer und Auto - Radfahrer geflüchtet - Zeugenaufruf (05.07.2025)

Rottweil (ots)

Am Samstagmorgen kam es kurz vor 11 Uhr in Rottweil in der Schwenninger Straße im Bereich einer Torausfahrt einer Klinik zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Der Radfahrer stürzte hierbei und es kam zu einem Sachschaden am Pkw. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Radfahrer, ohne dass er dem Unfallgegner seine Personalien angab. Trotz Verfolgung durch den Autofahrer und die anschließende Fahndung der Polizei konnte der Radfahrer unerkannt entkommen. Die Polizei Rottweil benötigt zur Klärung des Sachverhaltes Hinweise zum Radfahrer und zum Unfallhergang. Mögliche Zeugen bzw. der Radfahrer selbst mögen sich beim Polizeirevier Rottweil unter 0741/477-0 melden.

