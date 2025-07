Polizeipräsidium Konstanz

Schramberg

Lkr. RW) - 78-jähriger Pedelec-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Schramberg / Lkr. RW (ots)

Am Freitag hat sich auf der Landstraße 419 zwischen Schramberg-Sulgen und Schramberg-Heiligenbronn ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignet.

Ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer war gegen 14:00 Uhr auf dem dortigen Radweg parallel zur Straße unterwegs. Um auf die andere Straßenseite zu kommen, überquerte er den Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg und fuhr auf die L 419 auf. Hierbei übersah er eine 18-jährige Ford-Fahrerin, die auf der L 419 in Richtung Sulgen unterwegs war und die Kollision mit dem Pedelec-Fahrer nicht mehr verhindern konnte. Der 78 Jährige verletzte sich hierbei schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Am Pedelec und am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

