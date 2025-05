Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2505112

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Freitagnachmittag, 23. Mai 2025, bis Montagmorgen, 26. Mai 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Kindergarten an der Robert-Koch-Straße in Velbert. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen hierbei gewaltsam durch eine hintere Zugangstür in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Angaben zum Beuteschaden lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

In der Zeit von Sonntagmittag, 25. Mai 2025, bis Montagmorgen, 26. Mai 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Friseursalon an der Lohbachstraße. Der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit zwischen 15 Uhr bis 9:10 Uhr gewaltsam durch die verglaste Front in die Geschäftsräume ein und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend flohen sie unerkannt. Es entstand ein geschätzer Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Montag, 26. Mai 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus an der Feldstraße in Mettmann. In der Zeit von 16 Uhr bis 23:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnräume einer Wohnung im Erdgeschoss ein. Ob sie etwas entwendeten, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden. Sachschaden entstand nicht. Der oder die Einbrecher flohen anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110! --- Hilden ---

In der Nacht auf Sonntag, 25. Mai 2025, kam es zu einem Diebstahl eines Kabelstrangs an einem Verteilerkasten eines Mobilfunkmastes an der Hülsenstraße in Hilden. Unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten einen circa 4 Meter langen Kabelstrang, der einen geschätzten niedrigen fünstelligen Wert besitzt. Unerkannt flohen sie mitsamt der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht auf Dienstag, 27. Mai 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl auf ein Baustellengelände am Gartzenweg in Monheim am Rhein. Gegen 2:30 Uhr wurde eine aufmerksam Anwohner durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Sie bemerkte zwei Männer, die ein bereits verlegtes Kupferkabel entwendeten und alarmierte folgerichtig die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Beamtinnen und Beamten erschienen zwei weitere Männer an der Tatörtlichkeit, um augenscheinlich bei dem Abtransport des Kabels zu helfen. Einer der Männer lenkte einen E-Scooter, der zweite führte ein Fahrrad mit einem Anhänger.

Die Täter flohen ohne ihre Tatbeute vor der Polizei unerkannt in Richtung Vereinsstraße. Sie können folgendermaßen beschrieben werden:

Zwei Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild, wobei einer der Männer ein blaues Shirt mit einem weißen Aufdruck trug. Der andere Mann trug eine Jeans und eine dunkelgraue Jacke. Der Täter, der das Fahrrad führte, hatte wellige dunkle Haare und trug einen dunkelgrauen Kapuzenpullover.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell