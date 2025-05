Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2505108

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert/Heiligenhaus ---

In der Zeit von Samstagmittag, 24. Mai 2025, bis Sonntagmittag, 25. Mai 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einkaufszentrum an der Hauptstraße in Heiligenhaus. In der Zeit von 13:30 Uhr bis 13:10 Uhr des Folgetages drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam zunächst in das Rathauscenter und anschließend in ein Schuhfachgeschäft ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt mitsamt der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Angaben zum Beuteschaden lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor.

In der Nacht auf Montag, 26. Mai 2025, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße in Velbert-Mitte. Gegen 2:20 Uhr wurde die 82-jährige Wohnungsinhaberin wegen verdächtiger Geräusche aus dem Schlaf geschreckt. Sie bemerkte, dass unbekannte Täterinnen oder Täter augenscheinlich versuchten, gewaltsam durch die Wohnungstür in die Wohnräume einzudringen. Als sie die Tür sicherte, flohen die Einbrecherinnen oder Einbrecher unerkannt aus dem Mehrfamilienhaus. Die Seniorin alarmierte folgerichtig die Polizei, die die flüchtigen Personen im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Freitag, 23. Mai 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die Büroräume eines Seniorenheims an der Dorfstraße in Ratingen-Homberg. In der Zeit von 15 Uhr bis 8 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Büroräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit vom 6. Mai 2025 bis zum 22. Mai 2025 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Fabriciusstraße in Hilden. Nach Angaben des Geschädigten sollen der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Wohnungstür in die Wohnräume des Geschädigten eingebrochen sein und die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht haben. Der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher sollen Elektronikgeräte im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen haben und seien anschließend unerkannt geflohen.

In der Nacht auf Montag, 26. Mai 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Bäckerei an der Sankt-Konrad-Allee in Hilden. Gegen 1:50 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch den verglasten Frontbereich in die Geschäftsräume ein und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen einen geringen Bargeldbetrag Wechselgeld. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete nach der Tat zwei schwarz gekleidete Personen mit einer Tasche, die sich auf einem E-Scooter in Richtung Langenfeld entfernten.

In der Nacht auf Montag, 26. Mai 2025, kam es zu einem weiteren Einbruchdiebstahl in Hilden: In der Zeit von 21:30 Uhr bis 6 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Schwimmhalle an der Grünstraße in Hilden. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen hierbei gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hebelten sie hierbei mehrere Zugangstüren auf, so dass ein erheblicher Sachschaden entstand, um Fundsachen sowie eine geringe Menge an Bargeld zu entwenden. Unerkannt flohen sie anschließend in unbekannte Richtung.

Die Einbrecherinnen oder Einbrecher konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Einsatzkräfte im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifziert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Samstagabend, 24. Mai 2025, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Menzelstraße in Haan. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte gegen 18:40 Uhr einen Mann und eine Frau, die versuchten, die Terrassentür des Nachbarhhauses gewaltsam zu öffnen. Als er das Duo ansprach, floh dieses unerkannt in Richtung Bruchermühlenstraße. Trotz einer sofort eingeleiten Fahndung konnten die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei den Einbrecher sowie die Einbrecherin im Umfeld nicht mehr antreffen.

Der schwarz gekleidete Mann war circa 30 Jahre alt und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er war korpulent und trug eine Kappe. Die Frau hatte ebenfalls ein osteuropäisches Erscheinungsbild, war ebenfalls circa 30 Jahre alt und trug einen blauen Pullover.

An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Samstagmittag, 24. Mai 2025, bis Sonntagmorgen, 25. Mai 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Bäckerei an der Kaiserstraße in Langenfeld-Richrath. In der Zeit von 13:30 Uhr bis 5:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch den verglasten Frontbereich in die Geschäftsräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher einen Möbeltresor sowie eine bisher unbekannte Summe Bargeld und flohen anschließend unerkannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

In der Zeit von Freitagnachmittag, 23. Mai 2025, bis Montagmorgen, 26. Mai 2025, kam es zu gleich zwei Einbruchdiebstählen in ein Bürogebäude an der Albert-Einstein-Straße in Langenfeld-Reusrath.

Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen hierbei gewaltsam durch ein Fenster in die Lagerräume im Erdgeschoss des Bürogebäudes ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher entwendeten Schwimmbadzubehör im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Im gleichen Tatzeitraum drangen die Täterinnen oder Täter in weitere Firmenräumlichkeiten im Obergeschoss des Hauses gewaltsam ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher Bargeld.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen flohen der oder die Täterinnen oder Täter anschließend unerkannt mit einem Auto in unbekannte Richtung. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell