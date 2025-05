Polizei Mettmann

POL-ME: Sicher in den Urlaub - Polizei gibt Tipps am Infostand - 2505110

Hilden (ots)

Bis zu den Sommerferien dauert es nicht mehr lang - für viele Menschen im Kreis Mettmann steht dann der wohlverdiente Jahresurlaub an. Mit einem Infostand auf dem Warringtonplatz in Hilden will die Polizei schon jetzt Tipps für eine sichere Reise geben. Am Mittwoch, 4. Juni 2025, können Interessierte sich von 10 bis 12 Uhr von den Experten in Uniform in Sachen sorgloser Sommerurlaub beraten lassen.

Ob Reisebuchung, Routenplanung oder Technikcheck am Auto, die Polizistinnen und Polizisten informieren über mögliche Fallstricke, warnen vor den Methoden von Kriminellen und geben ganz allgemein nützliche Hinweise für die "schönste Zeit des Jahres". Wie sichere ich mein Heim vor Langfingern? Wohin im Urlaub mit wichtigen Dokumenten wie Ausweis oder Pass? Was muss ich auf langen Autobahnfahrten beachten? Auf all diese Themen - und noch viele mehr - sind die Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde vorbereitet.

Auch schriftlich können sich Sonnenhungrige schon jetzt schlau machen: Mehr Informationen wie Sie sich vor Betrügenden, Dieben und Diebinnen in Ihrem Urlaub schützen können, finden Sie im Faltblatt "Sicherheit rund um Ihren Urlaub", das Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Ihrer Nähe kostenlos bestellen oder hier kostenlos herunterladen können: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/24-sicherheit-rund-um-ihren-urlaub/

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird zu Beginn der Sommerferien verstärkt Präsenz im Straßenverkehr zeigen und auch stichprobenartig zu Ferienbeginn Kontrollen durchführen.

