Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei ermittelt - 2505105

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein sind in der Nacht auf Sonntag (25. Mai 2025) mehrere Müllcontainer durch einen Brand beschädigt worden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 4:15 Uhr alarmierte ein Anwohner der Grunewaldstraße die Feuerwehr, weil er auf Höhe der Hausnummer 6 einen in Vollbrand stehenden Müllcontainer festgestellt hatte. Die Feuerwehr war wie die ebenfalls alarmierte Polizei schnell vor Ort und konnte den Brand löschen, jedoch nicht mehr verhindern, dass ein Container vollständig abbrannte und drei weitere in Mitleidenschaft gezogen wurden. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden nach ersten Schätzungen auf eine Summe von 800 Euro.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Konkrete Hinweise auf verdächtige Personen ergaben sich jedoch noch keine.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht auf Sonntag verdächtige Personen an der Grunewaldstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell