Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall mit dem Auto: 22-Jähriger schwer verletzt - 2505104

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

In Velbert ist in der Nacht auf Samstag (24. Mai 2025) ein 22 Jahre junger Autofahrer bei einem Alleinunfall mit seinem Fahrzeug schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 0:55 Uhr war der Gelsenkirchener eigenen Angaben zu Folge mit seinem Opel Corsa über die Rottberger Straße in Langenberg in Richtung der A 44 gefahren. Hierbei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Der Corsa überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien, ehe die Rettungskräfte und die Polizei alarmiert wurden. Anschließend wurde der junge Mann mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Totalschaden - der Corsa musste in der Folge abgeschleppt werden.

Im Zuge erster Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache gab der Autofahrer an, einem Tier ausgewichen zu sein, welches die Straße überquert hatte. Hierbei habe er die Kontrolle über sein Auto verloren. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich vor Ort keine.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell