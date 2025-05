POL-ME: Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern: Polizei kontrollierte den Seitenabstand beim Überholvorgang - 2505096

Polizei Mettmann

Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

Seit einigen Wochen machen die Kreisverkehrswacht und die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer gemeinsamen Kampagne "Bleibe fair, halte Abstand" auf die Gefahren eines zu geringen Seitenabstands beim Überholen von Radfahrerinnen und Radfahrern aufmerksam. Hierzu berichtete die Polizei unter anderem in ihrer Pressemeldung OTS 2504115 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6023695).

Am gestrigen Mittwoch (21. Mai 2025) kontrollierten Expertinnen und Experten des Verkehrsdienstes an der innerörtlichen Solinger Straße in Langenfeld zur Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern eben jenen Seitenabstand beim Überholvorgang durch Autofahrerinnen und Autofahrer.

Hierbei mussten die Polizistinnen und Polizisten im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 9 Uhr morgens insgesamt neun Verstöße ahnden, weil Autofahrende beim Überholen von Radfahrenden nicht den nötigen Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten hatten. In diesem Falle wurde ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro fällig.

Trotz dieser vergleichsweise hohen Zahl an festgestellten Verstößen in relativ kurzer Zeit, ist die Polizei mit dem Ergebnis der Kontrollen zufrieden, auch deshalb, weil sich die kontrollierten Personen in den Gesprächen mit der Polizei einsichtig zeigten.

Ebenso erfreut ist die Polizei über das Ergebnis einer gleich gelagerten Kontrollaktion am Donnerstagmorgen (22. Mai 2025) an der Hauptstraße im Monheimer Ortsteil Baumberg. Hier kontrollierte die Polizei ebenfalls im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 9 Uhr den Seitenabstand beim Überholen von Radfahrenden. Das Ergebnis: Der Mindestabstand beim Überholen wurde stets eingehalten - die Polizei musste keinen Verstoß ahnden.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann kündigt an, auch in Zukunft den Seitenabstand beim Überholen von Radfahrenden zu kontrollieren.

