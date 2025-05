Polizei Mettmann

POL-ME: Küchenbrand: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung - 2505107

Erkrath (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Erkrath bereits berichtet hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116243/6041518), kam es am Samstag, 24. Mai 2025, zu einem Küchenbrand in einer Wohnung an der Kreuzstraße in Erkrath.

Gegen 14:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand einer Wohnung eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses an der Kreuzstraße gerufen. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der dritten Etage fest.

Dank der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr Erkrath konnte verhindert werden, dass das Feuer auf andere Wohnungen übergriff. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt und die Bewohnerin konnte ihre Wohnung bei Brandausbruch selbstständig verlassen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und geht aktuell davon aus, dass ein Fettbrand die Ursache für das Feuer war.

Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro. Während der Löscharbeiten wurde die Kreuzstraße zwischen der Neanderstraße und der Bahnstraße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell