Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, L412, Lkr. Rottweil) Berauscht und zu schnell unterwegs - Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und streift entgegenkommendes Auto (13.06.2025)

Dornhan, L412 (ots)

Vermutlich weil er zu schnell und berauscht unterwegs war ist ein Autofahrer am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 412 zwischen Weiden und Sulz in den Gegenverkehr geraten. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Seat Leon von Weiden in Richtung Sulz. In einer Rechtskurve kam der junge Mann mit seinem Wagen zu weit nach links und touchierte in der Folge einen entgegenkommenden VW Multivan einer 74-Jährigen, wobei an beiden Autos erheblicher Blechschaden entstand. Während der Unfallaufnahme gab der 19-Jährige an Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Daraufhin musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem ordnete ein Richter die Beschlagnahme des Führerscheins des Mannes an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell