POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht im Libellenweg - Radfahrer prallt gegen Auto und flüchtet (03.07.2025)

Tuttlingen (ots) - Am Donnerstagabend haben Polizeibeamte in der Stockacher Straße eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Zuvor meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 22:00 Uhr einen weißen BMW, der auf der B311 und B14 in Schlangenlinien in Richtung Tuttlingen fuhr. Die Beamten ...

mehr