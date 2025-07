Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Alkoholisiert auf der Bundesstraße unterwegs (03.07.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagabend haben Polizeibeamte in der Stockacher Straße eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen.

Zuvor meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 22:00 Uhr einen weißen BMW, der auf der B311 und B14 in Schlangenlinien in Richtung Tuttlingen fuhr. Die Beamten konnten den Wagen schließlich auf Höhe eines Autohauses in der Stockacher Straße feststellen und anhalten. Bei der Kontrolle fiel die 30-Jährige durch deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille.

Die Frau kam zur ärztlichen Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Polizisten stellten sowohl den Führerschein, als auch den Fahrzeugschlüssel sicher.

Sie muss sich nun der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell