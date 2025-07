Singen (ots) - Ein junger Mann hat in der Nacht auf Freitag auf dem "Pfaffenhäule" einen Unfall gebaut und dabei wirtschaftlichen Totalschaden am Auto verursacht. Gegen 01.30 Uhr bog der Fahranfänger mit einem BMW M3 von der Straße "Im Haselbusch" kommend nach links auf das "Pfaffenhäule" ab. In der Folge ...

