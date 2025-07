Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem "Pfaffenhäule" - 18-Jähriger zerlegt BMW - rund 40.000 Euro Schaden (04.07.2025)

Singen (ots)

Ein junger Mann hat in der Nacht auf Freitag auf dem "Pfaffenhäule" einen Unfall gebaut und dabei wirtschaftlichen Totalschaden am Auto verursacht. Gegen 01.30 Uhr bog der Fahranfänger mit einem BMW M3 von der Straße "Im Haselbusch" kommend nach links auf das "Pfaffenhäule" ab. In der Folge beschleunigte er, wobei das Heck des Wagens ausbrach. In der Folge prallte das Auto erst gegen den Bordstein und kollidierte anschließend mit einer Straßenlaterne und mehreren Büschen. Dadurch entstand an dem BMW Blechschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die beschädigte Laterne musste vorsorglich abgeflext werden.

