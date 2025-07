POL-KN: (Konstanz) Unfall im Kreisverkehr Riedstraße - Autofahrerin erfasst Radler und flüchtet (03.07.2025)

Triberg im Schwarzwald - K 5727 (ots) - Einen Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro hat ein Unfall auf der Kreisstraße 5727 zwischen Schönwald und Triberg gefordert. Am Dienstag war, gegen 15 Uhr ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 64-Jähriger in einem Citroen unterwegs auf der Kreisstraße. Weil der Mann ...

mehr