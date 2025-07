Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Auf der Autobahnauffahrt aus der Kurve geflogen - rund 20.000 Euro Blechschaden (03.07.2025)

Singen, A81 (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist es am Donnerstagabend auf der Autobahn 81, im Bereich der Auffahrt Engen/Schaffhausen/Gottmadingen zu einem Unfall mit rund 20.000 Euro Blechschaden gekommen. Ein 33-Jähriger verließ mit einem Alpina XD3 die A81 zunächst an der Ausfahrt Engen, um dann die Auffahrt in Richtung Schaffhausen/Gottmadingen zu nehmen. In der Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mehrfach mit der Leitplanke und blieb schließlich, mit der Front in der Schutzplanke liegen. Während der Abschleppmaßnahmen war eine kurzzeitige Vollsperrung der Auffahrt erforderlich.

