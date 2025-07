Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, K 5734

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall fordert Leichtverletzten (02.07.2025)

VS-Villingen - K 5734 (ots)

Auf der Einmündung der Kreisstraßen 5734 und 5714 zwischen Marbach, Rietheim und Villingen hat sich am Mittwoch ein Unfall mit einer leichtverletzten Person ereignet. Ein wartepflichtiger 25-Jähriger, aus Richtung Villingen kommend, stieß auf der Einmündung mit einem in Richtung Rietheim fahrenden 32-Jährigen zusammen. Durch die Kollision zwischen dem Citroen des jungen Mannes und dem VW, verletzte sich der Vorfahrtsberechtige leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte ihn an der Unfallstelle. Der Gesamtschaden ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell