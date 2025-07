POL-BOR: Erstmeldung: schwerer Verkehrsunfall

Reken (ots) - Tatort: Reken, Hauptstraße; Tatzeit: 01.07.2025, 01.25 Uhr; In eine Postfiliale einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Hauptstraße in Reken. In der Nacht zum Dienstag hebelten die Einbrecher gegen 01.25 Uhr an der Eingangstür. Diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl) Kontakt ...

