Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruchsversuch scheitert

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kurfürstenstraße;

Tatzeit: zwischen 29.06.2025, 18.00 Uhr, und 01.07.2025, 07.30 Uhr;

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einbrechen wollten unbekannte Täter an der Kurfürstenstraße in Bocholt. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen hebelten die Unbekannten an einer Terrassentür. Dabei wurde auch die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt. In die Wohnung gelangten die Einbrecher nicht.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell